Фото: администрация Салехарда

Коммунальные служба Салехарда перешли на особый режим работы. Об этом сообщает администрация города.

- По поручению главы города Алексея Титовского коммунальные службы переведены на особый режим работы. Для расчистки улично-дорожной сети привлечены 24 единицы техники. Сейчас дорожные службы очищают проезжую часть, формируя с краев снежные валы. После того, как метель утихнет, снег будет вывезен - говорится в сообщении администрации.

Управляющие компании города обеспечивают механическую расчистку дворов. Техника выйдет во дворы после окончания расчистки основных магистралей. Общественный транспорт работает без сбоев по расписанию, на линии 11 автобусов. Жителям города специалисты рекомендуют воздержаться от поездок на личном автомобиле.