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НовостиОбщество8 мая 2023 10:14

На автодороге Салехард-Надым из-за погоды закрыто движение транспорта

Это связано с сильным ветром и метелью
Виктория Терина
В ЯНАО из-за погоды закрыли дорогу от Надыма до Салехарда

В ЯНАО из-за погоды закрыли дорогу от Надыма до Салехарда

Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале из-за неблагоприятных погодных условий закрыто движение: на дороге Надым — Салехард и на подъезде к селу Аксарка. Об этом сообщает официальный телеграм-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Кроме того, не работают суда на воздушных подушках. А жителей и гостей региона просят беречь себя и по возможности оставаться дома.

В ГУ МЧС России по ЯНАО также предупредили, что метель, сильный ветер стали причиной закрытия дорог. Такое ограничение будет действовать до улучшения метеоусловий. На трассах дежурят сотрудники ДПС и работает снегоуборочная техника.

Спасатели рекомендует водителям быть внимательнее на дороге в этот период, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение и рекомендуется воздержаться от дальних поездок до улучшения погоды.