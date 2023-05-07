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НовостиОбщество7 мая 2023 10:59

Суда на воздушных подушках прекратили работу из-за неблагоприятных погодных условий на Ямале

Жителям советуют не выезжать на загородные магистрали без особой необходимости
Серафима Краснова
Жителям советуют не выезжать на загородные магистрали без особой необходимости.

Жителям советуют не выезжать на загородные магистрали без особой необходимости.

Фото: Виктория Гаврик

Суда на воздушных подушках прекратили работу из-за неблагоприятных погодных условий на Ямале. В ЯНАО ожидается порывистый ветер до 22 метров в секунду, поэтому специалисты ввели временные ограничения, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Сейчас жителям советуют внимательно следить за погодой и не выезжать на загородные магистрали без особой необходимости.

Напомним, на Ямале 7 мая 2023 года мощно похолодает до минусовой температуры. Днем столбики термометров опустятся до -3 градусов. К вечеру воздух на Ямале охладится до -5 градусов.