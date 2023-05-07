Жителям советуют не выезжать на загородные магистрали без особой необходимости.
Фото: Виктория Гаврик
Суда на воздушных подушках прекратили работу из-за неблагоприятных погодных условий на Ямале. В ЯНАО ожидается порывистый ветер до 22 метров в секунду, поэтому специалисты ввели временные ограничения, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Сейчас жителям советуют внимательно следить за погодой и не выезжать на загородные магистрали без особой необходимости.
Напомним, на Ямале 7 мая 2023 года мощно похолодает до минусовой температуры. Днем столбики термометров опустятся до -3 градусов. К вечеру воздух на Ямале охладится до -5 градусов.