В Салехарде при пожаре в частном доме 7 мая погиб мужчина

Спасатели и следователи устанавливают причины и обстоятельства возгорания. Фото: Татьяна Коркина

Во время пожара в Салехарде погиб мужчина. Огонь вспыхнул в двухэтажном здании по улице Броднева сегодня, 7 мая. По данным Главного управления МЧС России по ЯНАО, сообщение о пожаре в диспетчерскую службу поступило в 11:39. Горело частное строение.

— Сегодня в Салехарде в 11 часов 39 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме, расположенного по улице Броднева, д. 52. В результате произошедшего двое людей пострадали, один мужчина погиб, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели и следователи устанавливают причины и обстоятельства возгорания. На место происшествия приезжали сотрудники администрации Салехарда.