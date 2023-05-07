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НовостиПроисшествия7 мая 2023 8:34

В Салехарде при пожаре в частном доме 7 мая погиб мужчина

Спасатели и следователи устанавливают причины возгорания
Серафима Краснова
Спасатели и следователи устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

Спасатели и следователи устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

Фото: Татьяна Коркина

Во время пожара в Салехарде погиб мужчина. Огонь вспыхнул в двухэтажном здании по улице Броднева сегодня, 7 мая. По данным Главного управления МЧС России по ЯНАО, сообщение о пожаре в диспетчерскую службу поступило в 11:39. Горело частное строение.

— Сегодня в Салехарде в 11 часов 39 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме, расположенного по улице Броднева, д. 52. В результате произошедшего двое людей пострадали, один мужчина погиб, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели и следователи устанавливают причины и обстоятельства возгорания. На место происшествия приезжали сотрудники администрации Салехарда.