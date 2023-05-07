В Надыме жители собирают деньги на ремонт квартиры пожилой и одинокой учительницы

Пенсионерка с трудом ходит и не может приготовить себе пищу. Фото: Татьяна Коркина

Жители Надыма хотят сделать ремонт в квартире одинокой пенсионерки на собственные средства. Пожилая женщина проработала учительницей иностранного языка в городе. Соответствующий пост опубликовали в социальных сетях. Ситуацию прокомментировали десятки пользователей.

— Прошу откликнуться всех добрых людей, женщина 1952 года рождения живет в тяжелых условиях. В Надыме с 1975 года работала учительницей и переводчицей с немецкого и итальянского языков, сейчас здесь никого нет из родных, — говорится в сообщении в паблике «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

Северянин уточнил, что пенсионерка с трудом ходит и не может приготовить себе пищу. По мнению пользователей, женщина нуждается в общении. В планах жителей Надыма заменить бабушке электронику, предоставить и поменять обои, помочь ей с приготовлением обедов.