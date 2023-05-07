На Ямале 7 мая 2023 года мощно похолодает до минусовой температуры

На майские праздники в ЯНАО температура воздуха составит +6…+9 градусов. Фото: Виктория Гаврик

После волны небольшого потепления в Ямало-Ненецкий автономный округ придет мощное похолодание ниже нуля градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО, опираясь на данные синоптиков.

Согласно прогнозу, на майские выходные в округе в целом будет тепло. В среднем температура воздуха на Ямале составит +6…+9 градусов. Так, 9 мая 2023 года, в ЯНАО потеплеет до +10 градусов Цельсия. Однако сегодня, 7 мая, жителей ждет умеренное похолодание до минусовой температуры.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

Синоптики уточняют, что днем столбики термометров опустятся до -3 градусов. К вечеру воздух на Ямале охладится до -5 градусов. Ветер 7 мая подует северный до 5 метров в секунду. Подробный прогноз погоды представили в ГУ МЧС России по ЯНАО.