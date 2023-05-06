Похитительницу стройматериалов в магазине Тарко-Сале нашли в тюрьме спустя полтора года Фото: Татьяна Коркина

В Пуровском районе нашли подозреваемую в мошенничестве 57-летнюю жительницу Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в феврале 2022 года с заявлением о преступлении в полицию обратился предприниматель, которые продает строительные материалы. Женщину искали больше года, но все-таки ее личность и местонахождение установили.

По данным пресс-службе УМВД по ЯНАО, женщина обратилась в магазин, представившись директором фирмы. Под предлогом строительства объекта в Тарко-Сале она купила стройматериалы на сумму 64 тысячи рублей. После того, как стороны подписали договор купли-продажи, она предоставила ИПшнику гарантийное письмо, по которому товар должен быть оплачен в течение дня. Но злоумышленница получила товар и скрылась, так и не оплатив.

Подозреваемой оказалась ранее неоднократно судимая за такие же преступления женщина. Оказалось, что в магазин она пришла с поддельными документами, «купила» товар, потом их перепродала, а деньги потратила на себя любимую.

Сейчас женщина находится в исправительной колонии за ранее совершенное преступление.