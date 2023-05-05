Жительница Ноябрьска угодила в инвестиционную аферу и лишилась более 1,7 миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина хотела заработать на инвестициях, но вместо этого лишилась более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

- Установлено, что 20 марта женщина увидела на сайте одной известной компании объявление о инвестициях, заинтересовавшее ее. Далее женщина позвонила по указанному номеру и обсудила с неким человеком порядок вложения денег в компанию. По указанию лжесотрудников фирмы она установила специальное приложение, прошла регистрацию и перевела минимальную сумму - 20 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Затем ноябрянка получила предложение от представителей компании приобрести на бирже портфель стоимостью 750 тысяч рублей. Согласившись, она взяла в банке кредит на 500 тысяч рублей и перевела деньги на чужой счет. Но на этом мошенники не остановились и продолжили требовать от северянки еще больших вложений. Следуя рекомендациям незнакомцев, она продала принадлежащие ей акции банка на сумму более 700 тысяч рублей, а затем перевела их и собственные 130 тысяч рублей на указанные реквизиты.

Решив вывести из вклада некоторую сумму, заявительница обратилась за помощью к сотруднику фирмы, который сообщил, что позже с ней свяжется сотрудник налоговой и объяснит всю процедуру.

Злоумышленник, прикинувшийся госслужащим, сказал, что пока деньги заморожены, а зачислены на счет они будут после того, как женщина заплатит 369 тысяч рублей налогов. Не заподозрив обмана, северянка отправила данную сумму, после чего представители компании перестали выходить с ней на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ведется следствие.