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НовостиОбщество5 мая 2023 9:41

«Уроки Победы» энергетиков посетили более 2 тысяч школьников УрФО

Источник:kp.ru
Фото: Мария Кузнецова

Фото: Мария Кузнецова

Накануне 9 Мая энергетики провели ежегодную патриотическую акцию для школьников и студентов ХМАО-Югры и ЯНАО. Работники компании рассказали ребятам о героических подвигах энергетиков в годы Великой Отечественной войны и показали кадры видеохроники. В этом году «Уроки Победы» посетили более 2 тысяч учащихся старших классов и колледжей.

Акция «Россети Тюмень» охватила города Ноябрьск, Когалым, Нефтеюганск, Урай и Нягань, а также поселки Унъюган и Сингапай. Всего в 2023 году энергетики провели 40 встреч в 24 школах ХМАО-Югры и ЯНАО.

Участникам проекта рассказали о проложенном через Ладожское озеро «кабеле жизни», благодаря которому в 1942 году удалось восстановить производство на заводах и дать свет в квартиры блокадного Ленинграда. Также юные слушатели узнали о том, как создавались энергопоезда, необходимые для электроснабжения освобожденных от оккупации городов.

«Россети Тюмень» впервые провели акцию в 2021 году. Всего за 3 года «Уроки Победы» посетили свыше 6,5 тысяч школьников Тюменского макрорегиона.