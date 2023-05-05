Нефтепроводчики определили лучших по охране труда на ежегодном конкурсе

Фото: «Транснефть – Сибирь»

В «Транснефть – Сибири» прошел ежегодный конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве среди работников «День безопасности труда». В этом году мероприятие было приурочено к 30-летию ПАО «Транснефть». Оно состоялось на площадке Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа.

Всего в конкурсе приняли участие 50 человек – это 10 команд, которые представляют структурные подразделения компании. Конкурсанты отвечали на тематические вопросы, готовили презентации, выявляли неисправности автомобиля, а еще оказывали первую помощь «пострадавшему» и демонстрировали навыки обращения со средствами индивидуальной защиты. По итогам в общекомандном зачете первое место заняла команда Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий, второе место – команда Ноябрьского УМН, на третьем – представители Тобольского УМН.

День безопасности труда в компании проводится с 2015 года. Мероприятие призвано содействовать формированию системного подхода к повышению культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

– Это целая политика не только в области охраны труда, но и в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также область, которая позволяет повышать энергоэффективность нашего предприятия. Основными задачами охраны труда являются повышение безопасности производственных процессов, а также снижение уровня профессиональных заболеваний, – пояснил главный инженер нефтепроводного предприятия Максим Кононов.

Капитан команды СУПЛАВ Денис Галанин, занявшей 1 место в конкурсе, в свою очередь отметил, что конкурс прошел в дружной атмосфере: «Мы еще раз проверили наши навыки и знания. Мелочей в охране труда не бывает».

По традиции во время торжественного подведения итогов Дня безопасности труда объявлены победитель и призеры производственного конкурса «Лучшее подразделение по охране труда» по результатам работы подразделений в области охраны труда в 2022 году. Первое место занял коллектив ЛПДС «Уват» Тобольского УМН, второе – ЛПДС «Западный Сургут» Сургутского УМН, третье – ЛПДС «Чаши» Тюменского УМН.