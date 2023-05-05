Все больше ямальцев оплачивают услуги ЖКХ онлайн

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К таким выводам пришли аналитики Сбера, назвав Ямал одним из самых цифровизированных регионов УрФО по оплате коммунальных услуг.

Для этого, по словам специалистов, более 98% северян используют дистанционные сервисы – приложение банка и «Автоплатеж».

Кроме того, с помощью онлайн-сервисов ямальцы часто оплачивают мобильную связь, интернет, образовательные услуги, налоги, пошлины и штрафы ГИБДД.

- Все больше ямальцев оплачивают услуги ЖКХ через дистанционные сервисы. Самый популярный способ для этого - оплата по QR. Отсканировать код можно прямо из приложения как с бумажного носителя, так и из файла в гаджете, - отметил Александр Конев, управляющий Ямало-Ненецким отделением банка.