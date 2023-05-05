В связи с празднованием Дня Победы в Ноябрьске перекроют центральные улицы

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В связи с празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ноябрьске ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, 9 мая временно перекроют улицу 40 лет Победы (от дома № 5 до перекрестка с улицей Ленина). Машины не смогут проехать с 8:00 до 18:30.

Кроме того, будет перекрыта дорога от дома №72 по улице Ленина и до перекрестка с улицей Дзержинского - с 8.00 до 18.30.

Напоминаем, что ко Дню Победы на центральной аллее Ноябрьска развернулась выставка о главных военных событиях 1943 года. Там разместили стенды, содержащие информацию о ключевых событиях Великой Отечественной войны того периода: операция «Искра», в ходе которой была прорвана блокада Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы, борьба советских войска за Кавказ и прочее.