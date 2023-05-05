В Красноселькупском районе осудят оленевода, который случайно застрелил человека

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Красноселькупском районе рассмотрят дело с участием 39-летнего оленевода, который случайно застрелил человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 16 февраля 2023 года в 80 километрах от села Толька. В тот день северянин разыскивал стадо оленей, а помощь в этом ему оказывали два местных жителя. Когда стадо удалось обнаружить, его вожак пустился наутек, тем самым уводя за собой других животных.

- Желая застрелить вожака, уводящего стадо, мужчина произвел выстрел из карабина в его сторону, в этот момент в той же местности находился владелец стада. В итоге мужчина 1992 года рождения скончался от ранения в грудную клетку, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствие установило все обстоятельства совершенного преступления. Мужчину будут судить по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности.)