Муравленковец, не желая выплачивать взятый им микрокредит, нарушил закон и попал на более крупную сумму

Муравленковец, желая увернуться от оплаты взятого им микрокредита, нарушил закон и попал на более крупную сумму Фото: Вера Зенина

Житель Муравленко, желая увернуться от оплаты взятого им микрокредита, нарушил закон и попал на более крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

- Молодой человек, желая уклонится от уплаты займа, взятого им в МФК «Быстроденьги», обратился в полицию с ложным заявлением о том, что неизвестное лицо оформило на его имя микрокредит в размере 10 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Тем самым он ввел правоохранителей в заблуждение. Приняв заявление, они начали искать преступника, которого никогда не было.

Когда все стало известно, на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (ложный донос о совершении преступления). Накануне городской судом признал северянина виновным и обязал его выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко неизвестный преступник оформил на вахтовика кредитную карту и украл с нее все деньги.