Начальницу договорного отдела Салехардской ОКБ уличили в мошенничестве

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Начальницу договорного отдела Салехардской окружной больницы уличили в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

- В целях придания правомерности отсутствия на рабочем месте и получения социальных выплат в виде пособия, она предоставила работодателю подложный документ, - прокомментировали в ведомстве.

Также там отметили, что выявить нарушения удалось в ходе проверки соблюдения больницей требований федерального законодательства.

В связи со всем вышеперечисленным прокурор направил материалы проверки начальнику городского отдела полиции для решения вопроса об уголовном преследовании.

Накануне правоохранители возбудили в отношении женщины уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Ход и результаты его расследования находятся на контроле городской прокуратуры.