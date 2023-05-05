В Новом Уренгое отремонтируют 18 километров дорог

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое стартовала большая кампании по ремонту и реконструкции дорог. Как сообщили в городской администрации, всего в этом приведут в порядок 18 километров асфальта, что в два раза больше, чем в прошлом году. Работы пройдут в два этапа: старт этим летом, а в 2024 году - продолжение строительства.

К работам на улице Магистральная специалисты приступили уже на этой неделе, речь идет об участке от проезда Ситникова до кольца. Сначала рабочие демонтировали ограждения, знаки и фонари, а затем приступилм к ремонту дорожного полотна - движение будет перекрыто до конца июля 2023 года.

- Контракт по ремонту рассчитан на три года. Объект сложный. Но и подрядчик опытный - ООО «Уренгойдорстрой. Территорию благоустроят и сделают комфортной для всех участников дорожного движения, - прокомментировали в мэрии.

После окончания всех работ на улице появится новая схема освещения, тротуар с зоной для велодорожки и озеленение.