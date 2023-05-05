В Тазовском строят новую мощную котельную, которая с легкостью заменит четыре старые

Фото: Василий Паршаков, соцсети

В Тазовском продолжается строительство новой котельной. По словам главы муниципалитета Василия Паршакова, она будет настолько мощной, что с легкостью заменит четыре старые и обеспечит теплом сразу несколько микрорайонов.

- Подрядчик планирует сдать объект в конце года. Важно, чтобы в любые северные морозы в домах земляков и в учреждениях всегда было тепло, - подчеркнул управленец.

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Напоминаем, что также в Тазовском строятся зал игровых видов спорта и 14 домов на 670 квартир. При этом придомовая территория будет благоустроена и оборудована современными детскими площадками.

Как отметил Василий Паршаков, главное при возведении новых объектов - качество.

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