Жители Харпа выбирают название для спортивного комплекса с бассейном

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова предложила жителям Харпа выбрать название для спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Об этом она написала в своих соцсетях.

«По доброй традиции выбираем названия нашим новым учреждениям. На портале «Живем на Севере» уже идет голосование», - обратилась градоначальница к северянам.

На выбор людей представлены самые разные наименования: «Лидер», «Чемпион», «Триумф», «Рекорд», «Рай-Из», «Подгорный» и «Вершина».

На данный момент лидирует вариант «Рай-Из» - 37 проголосовавших, затем идут «Подгорный» и «Вершина» с 21 голосом, а замыкают тройку «Лидер» и «Чемпион» - 19 голосов

Принять участие в опросе можно до 26 мая.