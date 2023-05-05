Глава Ямальского района встретился с прибывшим в отпуск бойцом СВО

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский встретился с бойцом спецоперации, прибывшим домой в отпуск. Мужчина сможет отдохнуть и повидаться с родными и близкими.

- Кирилла отличает мужество и самоотверженность, он всегда находится на передовой. В зону специальной военной операции северянин отправился добровольцем, а шесть лет назад помогал бороться с последствиями вспышки сибирской язвы, за что был отмечен главой региона, - сообщил управленец.

В итоге ямалец рассказал главе о своей службе, боевых буднях, смелости и стойкости товарищей.

Уже через несколько дней боец вновь отправится в военную часть и продолжит достойно выполнять свой гражданский и воинский долг. Вместе с сослуживцами Кирилл занимается разминированием освобожденных территорий.