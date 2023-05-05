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НовостиПроисшествия5 мая 2023 0:00

На Ямале 5 мая 2023 года подует сильный ветер

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 5 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 5 мая

Погода на Ямале на 5 мая

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 5 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь), днем по западу преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -3…+2 градуса, днем +1...+6, местами +7...+12.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +2 градуса, днем +3. Ветер 8-14 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО