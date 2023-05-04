Новое педиатрическое отделение в Тазвском приняло первых пациентов

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Пару недель назад в Тазовском открылось новое педиатрическое отделение. На первом этаже разместились приемный покой, смотровая, кабинеты и служебные помещения, а на втором - теплые и светлые палаты, каждая из которых оборудована санузлом и душевой. Также внутри есть игровая комната и уютная столовая.

Медучреждение уже посетили первые маленькие пациенты. Ребята остались очень довольны, особенно им понравились игрушки в виде фруктов.

Последние восемь лет отделение ютилось в приспособленном помещении, а до этого - в старом деревянном здании.

Напоминаем, что сейчас в райцентре строится современный медицинский городок. В него войдут стационар, где разместятся хирургия, терапевтическое и приемное отделения, санавиация и скорая помощь, а также отдельный корпус туберкулезного и инфекционного отделений.

- Все объекты традиционно строим «под ключ», то есть снабжаем современной крупной и мелкой медицинской техникой, оборудованием, мебелью. По итогу жители получают объект, отвечающий современным протоколам оказания врачебной помощи, в том числе и высокотехнологичной, полностью готовый к немедленной работе, - прокомментировал заместитель руководителя «Дирекции капитального строительства ЯНАО» Алексей Подсезерцев.