В пришкольных лагерях Приуральского района отдохнут около 600 детей

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В Приуральском районе активно готовятся к летнему отдыху детей. Один из вариантов досуга, который предложат юным северянам - пришкольные лагеря, сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

Так, лагеря с дневным пребыванием организуют на базе школ в Аксарке, Белоярске, Катравоже и Харсаиме. Планируется, что отдохнуть в них смогут 445 ребят.

Пришкольные площадки с краткосрочным пребыванием детей создадут на базе Центра детского творчества, а также школ в Горнокнязевске, Щучье и Зеленом Яре. Общее количество детей, которые примут лагеря, составит 140 человек.

Первая смена будет работать с 5 по 25 июня, вторая - с 3 по 23 июля, а третья - с 31 июля по 20 августа. Чтобы ребята не скучали, организаторы адаптировали смены под разные тематики: спортивная, познавательная, художественно-эстетическая, физкультурно-оздоровительная, военно-патриотическая, общеразвивающая и другие.

- Уверен, детей ждут множество развлечений, которые в полной мере помогут им насладиться летом, научиться новым навыкам и завести интересные знакомства, - отметил управленец.