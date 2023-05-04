Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском уменьшится количество автобусных маршрутов. Как сообщили в администрации муниципалитета, изменения начнут действовать уже с 7 мая.

Так, с 7 по 9 мая по поселку будут ездить только автобусы №3 и №4. На этих двух маршрутах жители будут передвигаться по воскресеньям и в праздничные дни. А с 15 июня, когда начнется активный период каникул и отпусков, все автобусные маршруты, кроме этих, исключат из графика до конца лета.

На данный момент все автобусы работают по обычному расписанию. Ознакомиться с ним можно ниже.

Фото: администрация Тазовского района

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на улицы Муравленко выехали двенадцать новых пассажирских автобусов. Главное отличие поступившего транспорта в том, что он работает на метане - компримированном природном газе.