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Ямал готов к старту дорожных работ на 80%. На данный момент подрядчики завозят необходимые стройматериалы и готовят спецтехнику.

На некоторых объектах работы уже начались. Так, на участке Пуровск - Коротчаево меняют водопропускные трубы, позже там проложат 31 километр асфальта, а на подъезде к Лимбяяхе переустраивают мост. Продолжается строительство площадки под размещение АЗС на 176 километре трассы Надым - Салехард.

Основные работы начнутся при наступлении устойчивых положительных температур, это конец мая - начало июня.

Самые большие объемы работ запланированы от границы региона до Губкинского. Здесь отремонтируют 56 километров. Продолжатся работы по технологии ресайклинга на дороге Надым - Салехард, из запланированных 37 километров по этой технологии отремонтируют 25 километров.

- Модернизация дорожной сети - приоритет нашей работы. В этом году на федеральном уровне была поставлена задача проработать все детали дорожной деятельности с учетом особенностей региона. Комплекс подготовительных мер и раннее заключение контрактов обеспечит выполнение всех дорожных мероприятий в соответствии с графиками, - рассказал директор регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских.