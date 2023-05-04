За два года в Губкинском построят 80 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

В ближайшие два года в Губкинском построят 80 тысяч квадратных метров жилья. Об этом заявил глава города Андрей Гаранин, выступая с ежегодным докладом о проделанной работе и планах на грядущий период.

Рассказывая о строительстве домов, он отметил, что за последние пять лет в городе наметилась положительная динамика ввода жилья. Основной объем строящихся многоэтажек предназначен под переселенцев из аварийного фонда.

- В прошлом году мы ввели 24 тысячи квадратных метров современного капитального жилья. В ближайшие два года планируем ввести еще 80 тысяч квадратных метров. Уверен, что мы идем в правильном направлении, и у нас получится не только решить острую проблему с аварийным фондом, но и снизить напряженность, связанную с отсутствием нового жилья на рынке недвижимости, - отметил глава города.

Сегодня в Губкинском строятся и проектируются более 20 многоквартирных жилых домов. Возводят их с учетом современных требований. Отдельное внимание уделяется фасадам - предпочтения отдаются современным и стильным дизайнам.