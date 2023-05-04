Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале пройдет первый инклюзивный творческий фестиваль «Мир внутри нас». Он объединит ребят от 7 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Подать заявки могут все желающие. На выбор предоставлены четыре номинации: вокал (соло), изобразительное искусство, хореография (соло и дуэт) и танцы на колясках (для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

Направить заявку, а также видео выступления или фотографии рисунков можно на портале «Культура Ямала» до 31 мая.

По итогам отбора 26 ребят пригласят на гала-концерт и образовательный модуль, которые пройдут с 20 по 22 октября на базе Центра досуга «Нефтяник» в Ноябрьске. Участников ждут мастер-классы и творческие семинары от ведущих специалистов сферы культуры и искусства РФ.