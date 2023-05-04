На Ямале 4 мая 2023 года коронавирусом заболели всего лишь 2 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 2 человека. С начала периода количество заболевших достигло 156 132.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 37 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 067 ямальцев.

В России выявлено 4 273 человека с COVID-19, госпитализировано 929 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 866 342 случая. Излечились от коронавируса 7 482 жителя, а 32 - скончались.