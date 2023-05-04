Школьников Ямальского района наградили за отличную учебу поездкой на завод в Саббете

Фото: администрация Ямальского района

Школьники Ямальского района побывали на заводе по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ, расположенного в Сабетте. Сопровождал ребят в поездке глава муниципалитета Андрей Кугаевский.

Участие в образовательной экскурсии приняли более 20 юных северян, имеющих отличные отметки и призовые места в олимпиадах различного уровня. Ребята познакомились с мощнейшими производственными объектами, увидели визитную карточку Арктики - резервуар с газом, оформленный в виде банки сгущенного молока, а также сделали памятные фото в самом северном российском морском порту.

- Постараемся и дальше знакомить учеников ямальских школ со спецификой работы и условиями труда на промышленных объектах нашего района. Уверен, такие мероприятия станут для них дополнительным стимулом в выборе профессии, - прокомментировал Андрей Кугаевский.

В будущем у ребят не возникнет сложностей с выбором специальности, ведь они познакомились с разнообразием профессий в сфере ТЭК изнутри.