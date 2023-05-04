Жительница Нового Уренгоя попалась полицейским с полными карманами наркотиков

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Женщину задержали 26 апреля 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре в ее карманах обнаружили несколько полимерных свертков с наркотическим средством.

- Женщина приобрела их и хранила без цели сбыта. При этом найденное вещество образует крупный размер и запрещено к обороту на территории РФ, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время северянка обвиняется по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение наркотического вещества в крупном размере). Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, а также выясняет круг лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.