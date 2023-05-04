В Салехарде готовятся открыть комплексную лабораторию для исследования грунтов

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

В Салехарде появится комплексная лаборатория для исследования грунтов. Как сообщили в региональном департаменте внешних связей, она разместится на базе Научного центра изучения Арктики.

Сейчас ведутся строительные работы и закупка оборудования отечественного производства. Оно позволит определять показатели грунтов в соответствии с российскими и международными стандартами.

- Новое высокотехнологичное оборудование позволит проводить и нестандартные испытания грунтов, находя ответы на вопросы об изменениях состояния и свойств мерзлоты в связи с современными колебаниями климата, - подчеркнула сотрудник Научного центра изучения Арктики, кандидат геолого-минералогических наук Екатерина Королева.

Полученные результаты лягут в основу изысканий во всех отраслях промышленного и гражданского строительства.

Заниматься исследованиями в новой лаборатории будут одиннадцать высококвалифицированных ученых. В штат войдут кандидаты геолого-минералогических наук в области мерзлотоведения.