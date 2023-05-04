В Ямальском районе подвыпивший мужчина убил падчерицу ударом ножа в живот

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В Ямальском районе вынесли приговор в отношении 31-летнего жителя Яр-Сале, убившего падчерицу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло в ночь на 3 февраля 2023 года в одной из квартир, где проходило застолье.

- Сожитель хозяйки, находясь в алкогольном опьянении, вступил в конфликт с женщиной и ее 24-летней дочерью. Вооружившись кухонным ножом, мужчина нанес девушке удар в область живота, от которого она скончалась на месте, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском осудили мужчину, который зарезал жену и ее сестру, а затем надругался над трупом.