Салехарду хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»

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Накануне в Салехарде прошло расширенное заседание городской общественной палаты, на котором рассмотрели инициативу жителей о присвоении окружной столице звания «Город трудовой доблести».

По словам сотрудницы Научного центра изучения Арктики и автора книги «Ямальский тыл - фронту» Ольги Рябковой, есть множество свидетельств самоотверженного труда ветеранов и тружеников тыла.

- Сначала люди работали на предприятии, а вечером, после работы, шли разгружать или загружать баржи с той продукцией, которую дальше нужно было отправить для фронта. Это достаточно весомые основания говорить о том, что горожане совершили подвиг, - сказала Ольга.

Кроме того, ранее историки нашли упоминание о награждении Салехардского рыбоконсервного комбината. Предприятие отправило на фронт 22 миллиона банок консервов.

По итогам наработок общественников будет подготовлена историко-архивная справка, которую затем отправят на изучение в Российскую академия наук.