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Житель Муравленко попал под суд за оскорбление падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все началось с того, что девушка, в чей адрес прозвучали ругательства, обратилась в надзорное ведомство с просьбой защитить ее права.

- Установлено, что в январе 2023 года отчим, находясь в алкогольном опьянения, высказал оскорбительные слова в отношении падчерицы, унижающие ее честь и достоинство. В связи этим прокурор возбудил в отношении нарушителя административное дело по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал мужчину виновному и назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей.

Кстати, с начала 2023 года за аналогичные правонарушения были привлечены восемь лиц. В общей сложности их обязали выплатить 24 тысячи рублей.