«Главное - качество»: в Тазовском строятся 670 квартир и зал игровых видов спорта

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Глава Тазовского района Василий Паршаков посетил строительные площадки в райцентре. О главных из них он рассказал в своих соцсетях.

Так, в скором времени в поселении появится зал для игровых видов спорта. Его возводят сразу за спортзалом «Витязь».

- У нас в районе с каждым годом становится все больше любителей спорта, но залов не хватает, поэтому спортсменам приходится заниматься поздним вечером в спортзалах школ. С открытием нового места у любителей активного образа жизни появится возможность посещать тренировки в более удобное время, - отметил управленец.

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Кроме того, в Тазовском идет активное строительство 14 домов на 670 квартир. Главное при их возведении - качество.

- Важно, чтобы земляки получили теплые и комфортные квартиры, а придомовая территория была благоустроена и оборудована современными детскими площадками, - добавил Василий Паршаков.