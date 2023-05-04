Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На Ямале приступили к реконструкции железной дороги, которая станет частью Северного широтного хода. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

В настоящее время дорога Надым - Пристань - Пангоды протяженностью порядка 120 километров является восстановленной в 70-х годах прошлого века частью Трансполярной магистрали и действующей железнодорожной веткой. Сейчас на одном из участков строители производят работы по восстановлению земляного полотна.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На объекте собираются усилить железнодорожную линию, переустроить сети газоснабжения, которые проложены вдоль путей, а также выполнить демонтаж и реконструкцию существующих железнодорожных мостов и строительство новых. На определенных участках дороги будет проведена полная замена рельс, кроме того, вдоль линии выполнят водоотведение и укрепят дорожное полотно.

Закончить все работы строители собираются к декабрю 2027 года.

Инспекторы Госстройнадзора уже посетили строительную площадку с профилактическим визитом. Специалисты службы рассказали подрядчику обо всех нормативах и требованиях, которые будут применяться при дальнейших проверках.