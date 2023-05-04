В Тарко-Сале готовы приступить к ремонту улицы Промышленная и внутриквартальных проездов

Фото: Антон Колодин, соцсети

Пуровский район полностью готов к началу дорожных работ. По словам главы Антона Колодина, уже закуплены необходимый материалы и определены подрядные организации.

- Ждем благоприятных погодных условий и приступим к ремонту, - добавил управленец.

Так, самой большой объем работ запланирован на улице Промышленная. Там будет новый асфальт, тротуары, ливневая канализация и освещение.

- В результате получим современное и, самое главное, безопасное качество дороги, - подчеркнул Антон Колодин.

В микрорайоне Геолог и улице Мезенцева приведут в порядок внутриквартальные проезды. А в микрорайоне Южный строительство проездов только начнется.

Кром того, в планах властей - ямочный ремонт. Его выполнят там, где это необходимо.

Также дороги отремонтируют в Уренгое, Ханымее, Пуровске и Халясавэе.

В общей сложности в муниципалитете приведут в порядок восемь километров дорог.