Глава Лабытнанги вручила жилищный сертификат семье из Луганской области

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги вручили еще один жилищный сертификат. Он достался семье Латышевых, перебравшихся на Север из Луганской области.

- Накануне вручила еще один сертификат семье Латышевых. В заполярный город Николай Сергеевич приехал 13 лет назад. Чуть позже к главе семейства переехала из Луганской области Виктория Игоревна. Здесь родился и стал коренным лабытнангцем сын Артем, который уже посещает 1 класс, - рассказала глава Марина Трескова.

На средства поддержки семья планируют приобрести в городе квартиру. Свою дальнейшую судьбу супруги связывает только с Лабытнанги.

Кстати, Латышевы - двадцатая семья с начала года, получившая государственную поддержку.