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НовостиПроисшествия4 мая 2023 0:00

а Ямале 4 мая 2023 года пройдет мокрый снег с дождем

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 4 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 4 мая

Погода на Ямале на 4 мая

Фото: Вера Зенина

В четверг, 4 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие, по западу умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Днем небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -2…+3 градуса, при прояснении до -7. Днем +3...+8 градусов, местами до +15.

В Салехарде: пасмурно и сильный снег с дождем. Температура ночью +2 градуса, днем +5. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО