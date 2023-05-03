В Шурышкарском районе вездеходы выполнили 140 рейсов за сезон

Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе подвели итоги работы пассажирских ТРЭКОЛов. По словам главы муниципалитета Олега Попова, транспорт перевозил северян последние четыре месяца.

- Вот уже неделю они стоят «на приколе» до следующего сезона. И у нас была возможность провести анализ пассажиропотока. За вышеуказанный период ТРЭКОЛы перевезли 600 человек, выполнили более 140 рейсов и преодолели 20 тысяч километров зимних автодорог, - прокомментировал управленец.

Также удалось выяснить, что каждый из пяти маршрутов оказался востребованным у северян. Так, самым популярным направлением стало село Овгорт, а самым активным месяцем - март.

Уже следующей зимой вездеходы вновь выйдут на маршруты, а пока вереди сезон навигации.

Напоминаем, что в период речной навигации перевозить шурышкарцев будут три судна. В этом году на внутримуниципальные маршруты выйдут катера «Победа» и «Обь-3», а после ходовых испытаний к ним присоединится и новый «Стерх», он пополнил окружной флот в прошлом году.