В Муравленковской горбольнице появилось новое оборудование для эндоскопического кабинета

Фото: Муравленковская городская больница
В Муравленковской городской больнице появилось новое оборудование для эндоскопического кабинета. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
Речь идет о моюще-дезинфицирующей машине, предназначенной для высококачественной отчистки гибких эндоскопов. Одновременно в нее можно загрузить до двух приборов.
Второй поступление - устройство для автоматизированной сушки и хранения гибких эндоскопов в асептических условиях. В него помещаются до четырех приборов.
Фото: Муравленковская городская больница
- Новые технологии способствуют повышению качества проведения медицинского обследования и сокращению дополнительной работы медицинского персонала, - прокомментировали в больнице.
Кроме того, в этом году в городскую больницу поступит современный аппарат УЗИ, дефибрилляторы, а также оборудование для проведения операций: хирургические столы и световые лампы.