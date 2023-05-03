В Муравленковской горбольнице появилось новое оборудование для эндоскопического кабинета

Фото: Муравленковская городская больница

В Муравленковской городской больнице появилось новое оборудование для эндоскопического кабинета. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Речь идет о моюще-дезинфицирующей машине, предназначенной для высококачественной отчистки гибких эндоскопов. Одновременно в нее можно загрузить до двух приборов.

Второй поступление - устройство для автоматизированной сушки и хранения гибких эндоскопов в асептических условиях. В него помещаются до четырех приборов.

Фото: Муравленковская городская больница

- Новые технологии способствуют повышению качества проведения медицинского обследования и сокращению дополнительной работы медицинского персонала, - прокомментировали в больнице.

Кроме того, в этом году в городскую больницу поступит современный аппарат УЗИ, дефибрилляторы, а также оборудование для проведения операций: хирургические столы и световые лампы.