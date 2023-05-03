Присвоила 2 миллиона: бывшая жительница Ноябрьска переехала в другой регион и продолжила получать ямальские пособия Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении жительницы южного региона, которая незаконно присвоила детские пособия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Оказалось, что женщина имела ноябрьскую прописку, но фактически проживала в другом регионе. При этом она продолжила подавать в ямальские органы соцзащиты справки для получения выплат на детей, в том числе и регионального маткапитала.

- В результате подозреваемая незаконно присвоила более 2 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи собирают доказательства вины женщины. Ход расследования находится на личном контроле руководителя окружного следственного комитета Андрея Егорова.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске осудят пожилую женщину, которая незаконно присвоила 400 тысяч рублей. Она получила деньги от государства в виде субсидий.