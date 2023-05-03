На Ямале 3 мая 2023 года коронавирусом заболели еще 5 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 5 человек. С начала периода количество заболевших достигло 156 130.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 53 северянина. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 067 ямальцев.

В России выявлено 3 214 человек с COVID-19, госпитализировано 1 054 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 862 069 случаев. Излечились от коронавируса 6 549 жителей, а 33 - скончались.