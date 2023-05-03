В Тазовском районе осудили кладовщика, укравшего с работы трубы стоимостью в миллион рублей

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В Тазовском районе вынесли приговор в отношении кладовщика, укравшего с работы металлические трубы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Мужчина совершил преступление в марте 2022 года. Тогда он работал на предприятии, расположенном на одном из нефтегазоконденсатных месторождений.

- Имея свободный доступ к вверенным ему товарно-материальным ценностям, он, двумя рейсами, вывез со склада 48 металлических труб стоимостью около одного миллиона рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Украденное имущество обвиняемый собирался продать, но не успел. Сотрудники охранного предприятия задержали его с поличным.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и способствовал раскрытию преступления.

В итоге суд признал кладовщика виновным по ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере) и приговорил его к году лишения свободы условно.