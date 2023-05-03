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НовостиОбщество3 мая 2023 7:39

В Новоуренгойской ЦГБ появился аппарат, помогающий восстановиться после травм, инфарктов и инсультов

Он расположен в неврологическом отделении
Марина Прохорова
Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В неврологическом отделении Новоуренгойской ЦГБ установили аппарат-тренажер «Pablo», предназначенный для реабилитации пациентов. Как пояснили в региональном депздраве, с его помощью можно восстановить двигательную активность и координацию движений, а также выполнить коррекцию нарушений крупной и мелкой моторики.

Тренировка проводится при помощи специальных программ. Устройство записывает движения и использует их как мотивацию в игровых приложениях. На оборудовании можно проводить тренировку сложных комплексных движений рук, тазобедренных, коленных и голеностопных суставов.

Благодаря мобильности реабилитационный комплекс можно легко переносить и использовать на всех трех этапах восстановления: в реанимации, профильном отделении и на амбулаторном этапе.

Добавим, что восстановительное лечение показано пациентам, перенесшим различные травмы, инфаркты и инсульты.