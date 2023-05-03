В Надыме на 95-м году жизни скончалась труженик тыла Анна Шрамко

Фото: администрация Надымского района

В Надыме скончалась труженик тыла Анна Шрамко. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, женщина ушла из жизни 2 мая на 95-м году жизни.

Анна Андреевна родилась 6 марта 1929 года в селе Кучеряевка Бутурлиновского района Воронежской области. В годы Великой Отечественной войны она трудилась в родном колхозе, а после - работала птичницей в селе.

В Надым женщина приехала в 2003 году. Позже вступила в общественную организацию «Надымский ветеран», принимала активное участие в благотворительных акциях и фестивалях, с радостью делилась с подрастающим поколением жизненным опытом.

- Она была примером оптимизма и жизнелюбия, - отметили в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что надымчане Ришат Ахметов и Марат Биккинин погибли в ходе СВО.