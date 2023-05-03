Фото: Елена Молдован, соцсети

На улицы Муравленко выехали двенадцать новых пассажирских автобусов. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.

Главное отличие поступившего транспорта в том, что он работает на метане - компримированном природном газе. Экологичное топливо в несколько раз снижает загрязнение воздуха.

- Автобусы подходят для всех категорий пассажиров. А еще они оснащены «бегущей строкой», имеют мягкие тканевые сиденья, камеры видеонаблюдение и возможность бесконтактной оплаты проезда , - отметила градоначальница.

Кстати, перевозить пассажиров будет водитель в стильной униформе.

Фото: Елена Молдован, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что между Муравленко и аэропортом Ноябрьска запустили автобусное сообщение. Перевозки осуществляет ИП Вох А. С. Время в пути составляет около двух часов.