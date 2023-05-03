«Сердце цвета хаки»: новоуренгойцы собрали для ямальских бойцов более 6,5 миллиона рублей

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое подвели итоги благотворительного марафона «Сердце цвета хаки». По словам главы города Андрея Воронова, за 18 дней участие в нем приняли почти 35 тысяч человек. Благодаря их усилиям удалось собрать более 6,5 миллиона рублей.

Марафон прошел в пять этапов, включающих следующие мероприятия: выставки (продажи, мастер-классы) зрелищные события и сам сбор средств.

В итоге удалось продать более 2 тысяч кондитерских и хлебобулочных изделий, сделать 700 фотографий, провести 24 мастер-класса и 2 тренинга. Финалом стали концерт и ярмарка, проведенные в школе №17. Организаторы подготовили 10 локаций с различными активностями, мастер-классами и живой музыкой.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

- Спасибо каждому, кто внес свой вклад: кто-то шил, кто-то вязал, кто-то пел. Всем, кто перечислял пожертвования онлайн. Каждый рубль будет потрачен по назначению, - сказал градоначальник.

На вырученные средства волонтеры закупят оборудование, технику и медикаменты для ямальских бойцов.