Маленьким пассажирам авиакомпании «Ямал» выдадут 13 тысяч дорожных наборов

Фото: авиакомпания «Ямал»

С мая по сентябрь маленьким пассажирам авиакомпании «Ямал», которым еще не исполнилось 12 лет, выдадут 13 тысяч дорожных наборов. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, их получают дети, которые летят с Ямала в Сочи, Минеральные Воды и Горно-Алтайск.

Предусмотрено два варианта наборов (в зависимости от возраста ребенка): до двух лет или от двух до 12 лет. Внешний вид наборов уникален, разработали его специалисты авиакомпании совместно с дизайнерами бренда «Туризм на Ямале» и «ЯМолод». Основным героем стал известный ямальский белый медвежонок, но теперь у него появились друзья - северные зверята, которые отправились в большое путешествие по малой родине.

Для малышей до двух лет подготовлены многоразовый альбом для рисования, мягкая книжка-шуршалка, а также карточки для развития речи с ярким дизайном и веселыми речевыми стишками.

Ребятам постарше предоставят логические и развивающие игры, карандаши, ручку и фирменный журнал «Познакомься, это Ямал!» с интересными заданиями, а также бутылку для воды. На страницах журнала можно найти тематические раскраски, кроссворды, игры о родном крае и даже календарь на следующий учебный год.