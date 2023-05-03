В Аксарке активно строят двухэтажный стационар и подстанцию скорой медицинской помощи

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Аксарке продолжается строительство двухэтажного стационара и подстанции скорой медицинской помощи. По словам главы Приуральского района Ивана Сакала, сейчас на последнем объекте завершается монтаж слаботочных систем и установка мебели.

Внутри расположены несколько помещений, в том числе вестибюль, бокс на одну койку, служебные и технические кабинеты, санузел для посетителей, раздельные санузлы с душевыми для персонала, процедурная и буфет.

- В здании использованы отделочные материалы, которые устойчивы к дезинфицирующим средствам и ультрафиолетовому обеззараживанию, - добавил управленец.

Рядом идет монтаж свайного поля для стационарного отделения на 17 коек. Для возведения модульных блоков, безопасных для окружающей среды, будет использован быстровозводимый тип фундамента - винтовые металлические сваи. А тройное утепление панелей позволит зданию сохранять тепло даже при морозах до -55 градусов.

Новые строения соединит теплый переход. Также их оснастят современным оборудованием, а для врачей и пациентов создадут комфортные условия.