В связи с празднованием Дня Победы в Салехарде перекроют центральные улицы

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В связи с празднованием Дня Победы в Салехарде перекроют некоторые центральные улицы. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.
Судя по схемам, опубликованным им в соцсетях, с вечера 8 мая и почти на сутки перекроют часть улицы Республики. А 9 мая движение автомобилей остановится на улицах Матросова и Подшибякина. И это лишь малая часть транспортных ограничений.
Ознакомиться с подробными схемами перекрытия дорог можно ниже:
Схема №1
Схема №2
Схема №3
Схема №4
Схема №5
Напоминаем, что в честь Дня Победы власти подготовили для жителей более 50 мероприятий.