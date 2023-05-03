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НовостиАвто3 мая 2023 3:00

В связи с празднованием Дня Победы в Салехарде перекроют центральные улицы

Публикуем подробные схемы
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В связи с празднованием Дня Победы в Салехарде перекроют некоторые центральные улицы. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Судя по схемам, опубликованным им в соцсетях, с вечера 8 мая и почти на сутки перекроют часть улицы Республики. А 9 мая движение автомобилей остановится на улицах Матросова и Подшибякина. И это лишь малая часть транспортных ограничений.

Ознакомиться с подробными схемами перекрытия дорог можно ниже:

Схема №1

Схема №1

Схема №2

Схема №2

Схема №3

Схема №3

Схема №4

Схема №4

Схема №5

Схема №5

Напоминаем, что в честь Дня Победы власти подготовили для жителей более 50 мероприятий.